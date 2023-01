Citadele kliendid saavad nüüd kasutada LHV ja Luminori sularahaautomaate

Citadele klientide jaoks suureneb sellega sularahaautomaatide võrgustik praeguselt ühelt automaadilt ligi sajale sularahaautomaadile. Muudatus tähendab, et Citadele kliendid saavad LHV ja Luminori pangaautomaate kasutada nagu need oleksid Citadele pangaautomaadid ehk ilma täiendavata lisatasudeta, võimalik on teha sissemakset ning vahetada PIN-koodi.

Kuna Citadele pangakontor on sularahavaba, on see oluline samm pakkumaks klientidele sularahateenuseid automaatide kaudu. Lisaks on ühises sularahaautomaatide võrgus automaate, millel on mugav kontaktivaba kaardilugemise võimalus. Sularahaautomaadi kontaktivabaks kasutamiseks tuleb pangakaardi või mõne muu kontaktivaba maksevahendiga viibata viipemakse märgiga tähistatud kohe juures, sisestada PIN-kood ja valida väljavõetav summa.