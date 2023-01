Berliin: Saksamaa majandus väldib 2023. aastal majanduslangust

Saksamaa majandusministeeriumi viimastes prognoosides ennustatakse, et 2023. aastal saavutab tööstusriik 0,2 protsendi suuruse majanduskasvu.

Optimistlikumad väljavaated on tingitud sellest, et valitsuse ulatuslik sekkumine on aidanud hoida kodumajapidamiste ja ettevõtete energiakulusid madalal pärast seda, kui Venemaa kärpis eelmisel aastal maagaasitarned.