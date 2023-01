Rootsi kohus mõistis Swedbanki endise tegevjuhi õigeks

Küsimus oli, kas need olid piisavalt eksitavad, et kujutada endast pettust või turuga manipuleerimist. Kohus leidis, et endise tegevjuhi avaldustes on olnud «ebatäpsusi ja libastumisi», kuid sellest ei piisa tema süüdi mõistmiseks. «Osalt on see, mida ta ütles, õige ja osalt liiga ebaselge, et jõuda pettuskuriteoks kvalifitseeruva konkreetsusastmeni,» selgitas kohtu töötaja Carl Rosenmüller pressikonverentsil.