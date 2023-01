«Roboteid koheldakse ka paremini»: Amazoni töötajad hakkasid streikima

Amazoni töötajaid ei rahulda 50 pennine tunnitasu suurenemine. See tähendab töötasu 5-protsendilist tõusu, mis jääb elukalliduse tõusuleoluliselt alla. Nii nõuavadki töötajad ettevõttelt vähemalt 15 naelast tunnitasu.

Amazoni pressiesindaja kinnitas USA populaarsele investorite kanalile CNBC, et streikivad töötajad moodustavad vaid marginaalse ühe protsendi ettevõtte Suurbritannia töötajatest. Laotöötajate palk Suurbritannias on tema sõnul alates 2018. aastast kerkinud 29 protsenti. Lisaks on ettevõte töötajatele elamiskulude tõusuga hakkamasaamiseks maksnud 500 naela ühekordset toetust.