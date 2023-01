Leedu keskpanga juht hoiatab: intressitõusud peavad jätkuma senises tempos

Peamise põhjusena, miks hinnakasv ei aeglustu, tõi Šimkus välja palgatõusu, öeldes, et see nõuab poliitilist vastust. Euroala töötajaskond on aga aktiivselt nõudmas palgatõusu, kuna inflatsioon sööb sissetulekuid ja pingeline olukord tööturul parandab nende läbirääkimispositsiooni.

«Surve palgakasvule kasvab – eeldan, et palgatõus ületab euroala ajaloolisi keskmisi, ütles ta. «See on midagi, mis toimub ja millega peame arvestama, sest see mõjutab alusinflatsiooni.»

Šimkus lisas, et EKP ei tohiks palgasurve kasvades intressitõuse aeglustada.

Energeetikas on häid märke

Euroopa majandusväljavaated on viimastel nädalatel siiski osaliselt paranenud tänu maagaasi hindade langusele, mis ajendatud soojast talveilmast ja hästi täidetud gaasihoidlatest. Siiski hoiatas Šimkus, et osa Ukraina sõjast tingitud mõjusid on alles ees. «Gaasi hinnatõus ei pruugi tarbekaupades veel täiel määral kajastuda,» sõnas ta. «Ja vaatamata hiljutisele langusele on praegused energiahinnad varasemast palju kõrgemad».

Investorid ennustavad, et EKP tõstab aasta keskpaigaks baasintressimäära 3,50 protsendi lähedale. Šimkuse sõnul on veel vara öelda, millal kõrghetk saab, kuid selle saavutamine enne suve võib olla ebatõenäoline. «Mulle on selge, et praegune majanduskeskkond nõuab meilt järgmistel kohtumistel 50 baaspunkti suurust kasvu,» ütles ta. «Kui vaatame hilissuvesse või sügisesse, peame ootama ja vaatama.»