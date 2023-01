Tänavu pakutakse Soomes rekordiliselt suvetöökohti

Liit teatas, et nende liikmed kavatsevad pakkuda umbes 140 000 suvetöö- ja praktikakohta, mis on kõigi aegade suurim arv. Eelmisel aastal oli sama näitaja 126 000 ametikohta.

«See on suurepärane uudis nii noortele kui ka ettevõtetele, et suvetöökohtade arv on jõudnud pandeemiaeelsele tasemele,» ütles Soome riigiametnik Ulla Heinonen pressiteate vahendusel.