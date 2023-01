Riigiettevõte sõidab päikesepaneeli omanikest üle: alguses meelitame rohepöördega, pärast hakkate mõnusalt maksma!

Viimastel päevadel on Eesti inimesed postitanud nördinult sotsiaalmeediasse Eesti Energialt saadud kirju uute lepingutingimustega. Muudatus puudutab nn elektri väike- või mikrotootjaid ehk inimesi, kes on sõlminud Eesti Energiaga võrgumüügilepingu. Neil on pisike päikesepark, mille toodetud elektri nad võrku müüa saavad.