SUUNAMUUTUS ⟩ Eesti Energia loobub päikeseparkide müügimarginaali tõstmisest

Eesti Energia otsustas ära jätta 1. märtsile kavandatud väiketootjate elektri tagasiostu lepingute muudatused, et võtta rohkem aega klientide teavitamiseks muudatuste taustast, seisis ettevõtte tänahommikuses pressiteates.

«Saame klientide tagasisidest aru, et sellised muudatused vajavad rohkem aega ja selgitust. Praeguses majandusolukorras ja kõrge energiahinna ajastul on igasugune elektriga seotud muudatus väga tundlik teema ning vajab põhjalikku selgitustööd. Tunnistan, et mina ja minu tiim oleme muudatuse olemusest kliente ette informeerinud liiga vähe ja seetõttu pidasime õigeks astuda samm tagasi,» ütles Eesti Energia klienditeenuste valdkonna eest vastutav juhatuse liige Agnes Roos.

Kavandatud muudatus puudutas Eesti Energia sõnul nende 4128 klienti. Kokku on Eesti Energial väiketootjate mõõtepunkte 8000.

«Võtame veelgi rohkem aega sügavamaks analüüsiks, klientidele taustateadmise loomiseks ja paremaks koostööks. Soovime taastuvenergia arengule Eestis hoogu anda ja kliente selles toetada, sealhulgas põhjaliku selgitustööga,» lisas Roos.

Kui 2020. aastal oli Eesti Energia portfellis ligikaudu 1300 väiketootjat, siis möödunud aasta lõpuks oli neid üle 8000. Kokku andisid Eesti Energia väiketootjad elektrivõrku mullu 155 GWh elektrit, mille eest riigifirma on tootjatele tasunud kokku 32,4 miljonit eurot.

«Mikrotootmine on muutunud arvestatavaks osaks elektritootmise turul. See, millisel turul toimisime kolm aastat tagasi ja millega seisame silmitsi täna, on kardinaalselt erinev. Suurim töö ja väljakutse on bilansienergia päev ette prognoosimine,» selgitas Roos.

Bilansielekter on kallimaks muutunud

Eesti Energia selgitusel ei ole elektrimüüja pelgalt elektri vahendaja turu ja kliendi vahel nagu arvatakse. Riigifirma sõnul tuleb elektrimüüjatel iga päev prognoosida ja osta järgmiseks päevaks elektribörsilt tunnipõhise täpsusega elektrienergiat oma klientide tarbimise ja tootmise katteks. «Kui klientide jaoks pole ostetud piisavalt elektrit, tuleb elektrimüüjal seda bilansiturult börsihinnast kallimalt juurde osta. Kui elektrit jääb üle, tuleb see börsihinnast oluliselt madalama hinnaga bilansienergiaturul maha müüa,» rääkis Roos.

Prognoosi ja tegelikkuse erinevuse suurusest tekibki bilansienergia kulu. See kulu hinnastatakse bilansienergiakuluna klientide elektri tagasiostu marginaali sisse.

«Väiketootjate puhul on prognoosimine kõige keerulisem, sest esiteks peab prognoosima nii kliendi tarbimist kui ka tootmist. Teiseks muudab väiketootjate käitumise prognoosimise keeruliseks ka asjaolu, et nende hulk energiaturul on plahvatuslikult kasvanud ning vähegi vale prognoosi tegemine tähendab suurt mõju,» selgitas Roos.