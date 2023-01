Graafik ⟩ Kappav hinnatõus tõotab pankadele meeletut rahasadu

Enamiku kodulaenude baas­intress ehk kuue kuu euribor on kõigest poole aastaga tõusnud nullist ligi kolme protsendini, mille tagajärjel igakuine laenumakse järsult suureneb. Halb uudis on lisaks see, et laenujääk väheneb varasemast aeglasemalt.