Saksamaa on veel aastate kaugusel Venemaa gaasi mahu asendamisest

Saksa kantsler Olaf Scholz ütles eelmisel nädalal Bloombergile, et riik on saanud oma õppetunni sellest, et ta on Venemaast liiga sõltuv. Nüüd on eesmärk ehitada välja mahud, mis annavad Saksamaale võimaluse saada sama palju gaasi kui enne sissetungi, ilma Venemaalt importimata, ütles ta.

«Tõsi on see, et järgmise kolme-nelja aasta jooksul ei ole maailmas piisavalt LNG tootmisvõimsust, et rahuldada kasvavat nõudlust,» ütles vasakpoolse partei seadusandja Christian Leye Bloombergile. «Nii et väljaütlemata strateegia on, et Saksamaa maksab jätkuvalt hullumeelset hinda ja teised, vähem rikkad riigid jäävad tühjade kätega.»