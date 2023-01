Microsoft investeerib OpenAIsse miljardeid dollareid

Microsofti tegevjuht Satya Nadella vahendas Twitteris firma blogipostitust, milles anti teada «mitmeaastasest, mitme miljardi dollarilisest investeeringust, et kiirendada läbimurdeid tehisintellekti vallas».

Ülikoolides ja koolides on ChatGPT kasutamine keelatud. Samuti on see tekitanud küsimusi kontoritöö tuleviku kohta.