Välisinvesteeringud Eestisse tegid kriiside kiuste mullu rekordi

«Eelmisel aastal ennustasid paljud, et Ukrainas toimuv sõda kahjustab Eesti mainet potentsiaalsete investorite silmis ning esimesel poolaastal oli vaja tegeleda mahuka selgitustööga, et investorite usaldus Eesti vastu püsiks. Teine poolaasta oli taas äriliselt aktiivsem ja hulk Eestile olulisi investeerimistehinguid said kinnituse. Kokkuvõttes on huvi Eestisse investeerimise vastu jätkuvalt kõrge, seda ilmestab ka meie meeskonna kaasabil tehtud kõigi aegade välisinvesteeringute rekordtulemus,» ütles EAS-i ja Kredexi ühendasutuse välisinvesteeringute osakonna juht Joonas Vänto.