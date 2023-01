Majandus tammub paigal: erilist tõusu ega langust pole näha

«2023. aasta on alanud maailmamajanduse jaoks taas ebakindlalt, ent iseenesest pole selles midagi uut – taoline ebakindlus on meid saatnud juba koroonapandeemiast saati. Ukraina sõja algusest möödub peagi aasta ja kuigi püsib lootus, et Venemaa agressioon saab ühel päeval lõplikult tagasi löödud, ei julge keegi ennustada, millal see aeg koidab. Kuigi Euroopa on olnud üllatavalt paindlik Vene energiasõltuvusest lahti rebimisel, tähendab toimunu paratamatult, et hirm energianappuse ees jääb majandust painama pikemaks ajaks,» nentis SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.