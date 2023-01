Ulme: Disney endine korporatiivjuht teenis 150 000 dollarit päevas

Arvestades tema töölevõtmisest kuni tema lahkumiseni aprillis, on see umbes 148 000 dollarit tööpäevas. Kui arvestada ainult päevi, siis 108 000 dollarit päevas.

Morrelli käigud

Morrell on pärast Disneyst lahkumist saanud uue töökoha: selle kuu alguses nimetati ta ülemaailmse nõustamisfirma Teneo strateegia- ja kommunikatsiooniüksuse presidendiks.

Disney üritas oma uue tegevjuhi Bob Chapeki juhtimisel esmalt seadusandlusest vaikida, kuid see vihastas suurt rühma Disney töötajaid. Seejärel kui Chapek seda lõpuks kritiseeris, vihastas ta Florida kuberneri Ron DeSantise ja vabariiklaste kontrolli all oleva Florida seadusandlikku kogu, kes omakorda otsustas võtta Disneylt õigused, mis olid tal aastakümneid olnud, et tegutseda Orlando piirkonna teemapargis iseseisvalt.