Musk teenis kahe päevaga üle 10 miljardi dollari

Bloombergi miljardäride indeksi järgi on Muski varandus pärast reedest tunnistust paisunud umbes 10,6 miljardi dollari võrra 145,2 miljardile dollarile, mis on suurim kahepäevane kasv alates novembrist. Tema vara netoväärtus on sel aastal taastunud koos enamiku maailma 500 rikkama inimesega, kuna turud taastuvad pärast rahutut 2022. aastat.

51-aastane Musk seisab silmitsi väärtpaberipettuste kohtuasjaga, mis kasvas välja tema 2018. aasta augustis avaldatud säutsudest, milles ta ütles, et «kaalub Tesla börsilt välja viia 420 dollarilise aktsiahinnaga. Rahastamine tagatud.» Investorid väidavad, et tema väited raha omamisest elektriautotootja ülevõtmiseks olid valed ja tekitasid neile kuluka kohtuprotsessiga suuri kahjusid. Musk on väitnud, et tema säutsude ja aktsiahinna muutuse vahel pole põhjuslikku seost (Tesla aktsia tõusis säutsu avaldamise päeval koguni 13,3%).

Pole selge, kuidas föderaalse vandekohtu kohtuprotsess kulgeb. Musk ütles, et talle kuulus sel ajal umbes 19% Teslast ja võib-olla 25%, kui arvestada mõnda optsiooni. Nüüd kuulub talle umbes 13% aktsiatest. 2021. aasta lõpust on ta müünud peaaegu 40 miljardi dollari väärtuses aktsiaid, et maksta makse ja aidata rahastada oma Twitteri omandamist.

Miljardär väitis ka, et ainuüksi tema Space Exploration Technologies Corp aktsiad oleksid taganud Tesla erakätesse võtmiseks vajaliku rahastamise. SpaceX on muutunud tema varanduse üha olulisemaks osaks – Bloombergi varandusindeksi järgi on tema 42% osalus tihedalt hoitavas ettevõttes väärt umbes 49 miljardit dollarit.

Muskilt, kes ostis Twitteri 54,20 dollari eest aktsia kohta, küsiti tema 420-dollarise aktsiahinna pakkumise tagamaade kohta. Mees kinnitas, et see ei olnud nali.

Kuid «420 ringis on karmat,» ütles ta. Iseasi, kas see on hea või halb karma.