Venezuela inflatsioon aeglustus eelmisel aastal 234 protsendini

Venezuela, mis on pikka aega kannatanud kõrge inflatsiooni, isegi hüperinflatsiooni all, registreeris riigi asepresidendi Delcy Rodrigueze sõnul eelmisel aastal 234-protsendilise inflatsioonimäära.

Kuigi inflatsioonimäär on endiselt hämmastavalt kõrge, on see riigi keskpanga andmetel siiski madalam kui 2021. aastal, mil see oli üle 686 protsendi, vahendab Reuters.