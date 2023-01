Musk kohtus: Tesla müük 420 dollari eest ei olnud nali

Tesla tegevjuht Elon Musk kaitses oma sõnavalikut 2018. aasta säutsudes, mis vallandas potentsiaalselt kuluka kohtuprotsessi investorite poolt. Tegemist on kollektiivse hagiga, mille on esitanud investorid, kes süüdistavad Muski hinnakõikumises, mille tõttu nad kaotasid raha.

Peamiseks süüdistuseks on Muski väide, et Tesla börsilt välja viimiseks on tagatud rahastamine hinnaga 420 dollarit aktsia kohta. Musk väitis San Francisco kohtus, et ainuüksi tema osalus kosmosefirmas SpaceX on piisav sellise tehingu rahastamiseks. Lisaks sellele sõnas ta, et Saudi Araabia investeerimisfond lubas rahastamist toetada.