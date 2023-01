Endised McDonald'si restoranid taasavatakse Kasahstanis ilma brändinguta

Endine litsentsiomanik Food Solutions KZ ütles oma avalduses, et säilitab «varem vastu võetud kõrged kvaliteedi- ja teenindusstandardid» ning esitab peagi oma uue kaubamärgi nime, vahendab Reuters.

McDonald's ja Food Solutions KZ lõpetasid oma litsentsilepingu sel kuul, viidates tarneküsimustele. Allikad ütlesid varem Reutersile, et McDonald's Kasahstan oli lõpetanud Venemaalt kaupade ostmise ja neil oli raskusi nende asendamisega.

Food Solutions KZ ei öelnud esmaspäeval, kas nad on asendanud Vene toiduained Kasahstani toodetega, ja keeldus kommenteerimast küsimusi, mida ei ole nende avalduses käsitletud.

McDonald's sulges oma Venemaa restoranid vahetult pärast seda, kui Moskva saatis eelmise aasta veebruaris kümneid tuhandeid sõdureid Ukrainasse, müües need lõpuks kohalikule litsentsiomanikule Aleksander Govorile, kes juunis avalikustas kaubamärgi Vkusno & totška, mis tähendab «Maitsev & see on kõik».