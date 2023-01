India minister kiidab edulugu: Apple tahab veerandi iPhone’idest meil toota

Eelmisel aastal hakkas Apple oma lipulaeva iPhone 14 Indias kokku panema. See on esimene kord, mil tehnoloogiagigant oma viimase mudeli tootmise nii kiiresti Indiasse viis. Apple on iPhone’i Indias tootnud küll juba alates 2017. aastast, kuid seni olid need olnud vanemad mudelid.