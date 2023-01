Jaanuaris jõuab Euroopasse rekordkogus LNG-d

«Nädala jooksul siiski hind tõusis jahedamate ja kuivemate ilmaprognooside tõttu. Lisaks toimus hinnakorrektsioon seoses ebakindlusega pakkumise osas sel aastal. Samas on tähelepanuväärne, et TTF gaasi hinnad on olnud langustrendis seitse nädalat järjest ning koos sellega on langenud ka LNG Euroopa hinnad. Möödunud nädalal tuli Euroopasse 45 LNG tankerit ja see nädal peaksid järgmised 43 Euroopa poole teel olema. Sellise tempo juures võib arvata, et jaanuaris tuleb Euroopasse rekordkogus LNG-d. Viimane rekord pärineb detsembrist, mil kokku toodi meritsi 18 miljardit kuupmeetrit gaasi,» selgitas analüütik.