Spotify koondab kuussada inimest

Tegemist on järjekordse koondamisteatega viimasel ajal tehnoloogiafirmade seas.

«Tagantjärele vaadates olin ma liiga ambitsioonikas investeerima enne meie tulu kasvu. Ja sel põhjusel vähendame me täna oma töötajate baasi umbes kuue protsendi võrra terves firmas,» ütles Spotify tegevjuht Daniel Ek striimeri ametlikus blogis.

New Yorgi börsil noteeritud ettevõte on investeerinud jõuliselt alates lansseerimisest, et laieneda üha uutele turgudele ning viimastel aastatel lisanud oma valikusse ka eksklusiivset sisu, näiteks taskuhäälinguid.