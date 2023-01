Kristjan Järvan: universaalteenust tuleb muuta

«Muudatusega kohustatakse Eesti Energiat müüma tarbijale elektrit soodsaima hinnaga – kui börshind on alla universaalteenuse hinna, siis börshinnaga, kui kõrgem, siis konkurentsiameti kehtestatud universaalteenuse hinnaga,» selgitas Järvan. «Tarbija ise ei peaks muudatustest võitmiseks midagi tegema ja need rakenduks automaatselt.»

«Olukorras, kus inimesi kimbutavad nii energiakriis kui ka kõrge inflatsioon, ei ole kuidagi õige või õiglane, et Eesti elanikud peavad kinni maksma elektrimüüjate kasumi, kui turul on saadaval odavamat elektrit, mis eestlastele kallimalt maha müüakse,» lausus Seeder. «Universaalteenus loodi tarbijate kulude kontrolli all hoidmiseks ja täpselt selle eesmärgi nimel me muudatusi sisse viima lähemegi.»