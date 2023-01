Uus kohustus: paljud tööandjad peavad mõõtma kiirgustaset tööruumides

Radoon on õhust raskem värvitu ja lõhnatu kõrgradioaktiivne gaas. Pikaajaliselt mõjudes võib kõrge radoonisisaldus põhjustada kopsuvähki haigestumise. Radoonisisaldus suureneb hoone siseõhus siis, kui uksed-aknad on kinni ja õhk ruumis ei liigu.

Õhu radoonisisalduse mõõtetulemused peavad olema jälgitavad mõõteseaduses sätestatud korras. See tähendab, et mõõtmise peab olema teinud pädev mõõtja, kes on akrediteeritud või erialaselt pädevaks mõõtjaks tunnistatud ning järgima peab asjakohast mõõtemetoodikat.

Kui mõõtmistulemustest selgub, et õhu radoonisisalduse viitetase tööruumides on kõrgem, on vajalik uuendada ka töökeskkonna riskianalüüsi ja seda töötajatele tutvustada. Samuti tuleb vajadusel kasutusele võtta meetmed, mis vähendaksid töötajate terviseriske. Näiteks rakendada ehituslikke meetmeid (täiendav ventilatsioon, tööruumidele täiendav isoleerimine, kui see on võimalik ja otstarbekas) või piirata tööaega kõrgema radoonitasemega tööruumis.