Pankurid plaanivad brutaalseid koondamisi

Kogu sektoris jäävad kardetavasti tööta kümned tuhanded inimesed. Koondamised tulevad seda ulatuslikumad, et viimaste aastate jooksul on töötajaid massiliselt juurde palgatud. Lisaks hoiduti töökohtade vähendamisest ka pandeemia ajal, mil inimesi vajati vähem.

Pangad, nagu Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley ja Bank of New York Mellon, on viimastel kuudel alustanud enam kui 15 000 töökohast loobumist ning analüütikud ootavad, et teised järgiksid suurpankade eeskuju.