Üks Venemaa ettevõte ajab endiselt Euroopas kamaluga raha kokku

Kui EL määras sanktsioonid riigiettevõtetele, nagu Gazprom Neftile, Rosneftile ja Transneftile, jäi eraomandis olev Lukoil suures osas piirangute alt välja. «Lukoilil on nii Brüsselis kui mujal Euroopas väga head lobistid,» ütles Bulgaaria energiakeskuse vanemteadur Martin Vladimirov. «Neil on õnnestunud veenda Euroopa poliitikakujundajaid, et Lukoil toetab Ukrainat ja firma juhtkond on sõja vastu.»