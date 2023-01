Brasiilia ja Argentina alustavad ettevalmistusi ühisraha kasutuselevõtuks

«Kui otsus tehakse, tuleb hakata uurima ühisraha jaoks vajalikke parameetreid, mis hõlmavad kõike alates fiskaalküsimustest kuni majanduste suuruse ja keskpankade rollini,» ütles Argentina majandusminister Sergio Massa Financial Timesile. Mõlema riigi poliitikud arutasid seda ideed juba 2019. aastal, kuid toona sai see Brasiilia keskpangalt tagasilöögi.

Muude valuutaühendused on veel CFA frank, mida kasutavad mõned Aafrika riigid ja mis on seotud euroga, ja Ida-Kariibi mere dollar. Kuid need hõlmavad palju väiksemat osa ülemaailmsest majandustoodangust.