G7 vaatab Vene nafta hinnalae üle alles märtsis, naftatoodetele aga kehtestatakse kaks erinevat ülempiiri

Rahandusametnikud on öelnud, et naftahinna ülempiiril on kaks eesmärki: Venemaa tulude vähendamine, kehtestades ulatuslikud allahindlused naftale, mida ostavad suured importijad, nagu Hiina ja India, ning tagada, et ülemaailmsed naftaturud oleksid piisavalt varustatud.