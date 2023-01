Saksamaa kaalub hinnatõusu leevendamiseks loobuda teatud toiduainete käibemaksust

Kuid kas kauplejad ikka kogu käibemaksusoodustuse tarbijatele edasi kannavad? «Põhimõtteliselt on meil Saksamaa toiduainete jaemüügisektoris suhteliselt tugev konkurentsisurve, mistõttu on mõistlik eeldada, et vähemalt pikemas perspektiivis jõuab käibemaksu alandamine majapidamisteni,» lootis DIW teadur Stefan Bach. Kõrget inflatsiooni, energia- ja muid kulusid silmas pidades kahtleb ta siiski, kas ettevõtted kannavad lühikeses ja keskmises perspektiivis kiiresti edasi kõik käibemaksukärped.