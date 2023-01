Visa naisettevõtjate kasvuraha pälvis arendavate mänguasjade tootja

Sügisel said naisettevõtjad kandideerida Visa programmis She's Next, mille eesmärk on suurendada naisettevõtjate nähtavust ja parandada nende juurdepääsu rahastusele. Lisaks 10 000-eurosele kasvurahale ja 5000-eurosele turundustoetusele saavad neli võitjat aasta aega osaleda IFundWomeni kaudu toimuvas ärinõustamises, teatas Visa.

Kohalik Visa žürii valis Balti riikides välja neli kasvuraha saajat. Eestis pälvis kasvuraha arendavaid mänguasju tootev Nupu Learning, mille omanikud on kolme lapse ema Dagmar Kork ja tema sõber Karol Karu, kel on kaks tütart.

Ettevõtmine kasvas välja Dagmar Korgi soovist oma lapsele värve õpetada. Nimelt ei leidnud Kork oma lapsele värve õpetama hakates tooteid, mis võimaldaksid seda teha loovalt ja kaasahaaravalt. Nupu kaubamärgi peamised tooted on magnettahvlitel põhinevad õppekomplektid, mis on samaaegselt nii lõbusad kui ka õpetlikud.

She’s Next on uusim Visa algatustest, mis keskenduvad soolisele võrdõiguslikkusele ja kaasamisele. Programm käivitus esmakordselt Baltikumis ja Põhjmaades eelmise aasta augustis, kuid seda on ellu viidud ka mujal maailmas, näiteks USA-s, Kanadas, Poolas ja Iirimaal. Alates 2020. aastast on Visa She’s Nexti algatuse abil toetanud naisettevõtjaid kokku 2,87 miljoni dollariga.