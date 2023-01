Eestis oli taastuvenergia osakaal ELi keskmisest ligi kaks korda kõrgem

2018. aastal vastu võetud ELi direktiiv näeb ette, et 2030. aastaks peab taastuvenergia osa lõpptarbimisest olema 32 protsenti, mistõttu peavad liikmesriigid oodatud trajektoorile jõudmiseks veelgi pingutama, eriti arvestades, et 2021. tuli Euroopa Komisjon välja ettepanekuga tõsta see eesmärk 40 protsendini ja mullune REPowerEU pakett tõstis seda veel, 45 protsendini, märkis ELi statistikaamet.