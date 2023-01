Miljonärid põgenevad Suurbritanniast

2022. aastal lahkus Ühendkuningriigist ilmselt 1400 inimest, kelle vara väärtus oli üle miljoni dollari. Sellest teatas Briti ajaleht The Times, viidates konsultatsioonifirma Henley & Partners uuringule. Ekspertide hinnangul elab Ühendkuningriigis praegu umbes 737 000 miljonäri.

Viimane väljaränne jätkab suundumust, mis algas vahetult pärast Brexiti hääletust 2016. aastal. Sellest ajast alates on saarelt lahkunud hinnanguliselt 12 000 miljonäri, kes on asunud elama mujale.

Nende hulgas on väidetavalt mitukümmend kõrgepalgalist pankurit, kelle tööandjad olid Brexiti järel oma töökohad Euroopasse üle viinud. Euroopa Pangandusjärelevalve hinnangul on Londonist välja viidud ülekanded ka üks peamisi põhjusi, miks üle miljoni euro aastas teenivate Euroopa pankurite arv on 2021. aastal kasvanud üle 40 protsendi, lisab ajaleht.