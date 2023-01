Eesti Raudtee töötajad said palgatõusu

«Kahju, et raudteesektor on nii tugevalt kannatada saanud selles poliitilises olukorras. Oleksime soovinud suuremat palgatõusu raudteelastele, kuid mõistame, et see ei ole kerge hetkesituatsioonis. Juba selle aasta aprillist alustame ettevalmistusi järgmise aasta palgatõusuks. Teame, et selles küsimuses sõltub palju ministeeriumi otsustest,» kommenteeris Eesti Raudteelaste Ametiühingu juhatuse esimees Oleg Tšubarov.