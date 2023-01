IMF: lääneriikide toetused võivad anda hoobi tärkavatele turgudele

«Minu suurim mure on, et miski, mis on põhimõtteliselt väga hea rohelisele majandusele ülemineku kiirendamiseks läbi riigi raha kasutamise, et julgustada erainvesteeringuid... ei pruugi tulla kasuks tärkavatele turgudele ja arengumaadele,» ütles Kristalina Georgieva Maailma Majandusfoorumil Davosis.