Elron tahab Tallinna ringraudteega ehitusega parandada reisjatevedu

Rongifirma märkis vastuses ministeeriumi arvamuse andmise kutsele, et Tallinna ringraudtee kavandamise lähtekoht on olnud kaubavedudest lähtuv ehk praegu on perspektiivse ringraudtee esmane eesmärk kaubavedude ümbersuunamine Tallinna kesklinnast.

Planeeringu eesmärgiks on aga samas ka võimaldada uusi ühistranspordiühendusi Ülemiste–Assaku–Luige–Tänassilma–Saue–Keila–Paldiski/Turba suunal, et võimaldada igapäevaselt töörännet elu- ja töökoha vahel ning parandada ühtlasi lennujaama, Rail Balticu reisiterminali ning teiste teenuste ja töökohtade kättesaadavust.

Elroni juhatuse esimehe Lauri Betlemi selgitusel valitakse eriplaneeringu käigus lisaks asukoha valikule ka tehnoloogia alternatiiv – kas kavandatav raudtee rajatakse 1520-millimeetrise rööpmelaiusega, nagu ülejäänud Eesti raudteevõrk või 1435-millimeetrise rööpmelaiusega. «Juhime tähelepanu, et Elroni tänane veeremipark ning samuti 2024–2026 lisanduvad uued elektrirongid on mõeldud liikumiseks raudteetaristul, mille rööpmelaius on 1520 millimeetrit. See on asjaolu, millega tuleb arvestada ning planeering peaks seda analüüsima,» toonitas Betlem.