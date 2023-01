LUGEJA KÜSIB ⟩ Kas pean lubama töötajal käia tööajast suitsupausil?

Kui tegemist ei ole TubS § 29 lõikes 1 nimetatud kohaga, siis TubS § 30 lõige 1 kohaselt otsustab ruumis või piiratud maa-alal suitsetamise lubamise selle valdaja enda äranägemisel. See tähendab seda, et tööandjal on õigus otsustada, kas ta lubab enda ettevõtte territooriumil töötajatel suitsetada või mitte. Kui tööandja ei soovi, et töötajad tema ettevõtte territooriumil suitsetavad, siis ei ole tal ka kohustust luua sobivaid tingimusi suitsetamiseks.

Tööajal suitsetamine tasuks reguleerida töökorraldusreeglites. Siinkohal on oluline, et tööandja on eelnevalt töötajaid töökorralduse reeglitest teavitanud ning töötajad on teadlikud, milliste normide järgimist neilt oodatakse. Tööandjal on õigus kehtestada töökorralduse reeglid ühepoolselt, kuid sellele vaatamata on soovitav reeglite koostamisel või muutmisel anda ka töötajatele võimalus arvamust avaldada ja ettepanekuid teha. Ühiselt koostatud reegleid on töötajatel ka lihtsam täita. Tööandja seisukohast on oluline, et ta suudaks vaidluse korral tõendada, et organisatsioonis kehtivad töökorralduse reeglid on töötajale teatavaks tehtud.