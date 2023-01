Hiina taasavanemine turgutab kaubandust

Trend on jätkuvalt pigem lokaalsemate tarneahelate poole ja praegu pole märke, et see muutuma hakkaks. Peamiseks põhjuseks on ettevõtjate soov riske vähendada ja tagada tarnekindlus.

Reisilende tuleb juurde, kaubalende tühistatakse

Enne 2019. aastat liikus enamik kaubast Hiinast välja suurimate lennujaamade kaudu Pekingist, Shanghaist, Guangzhoust ja Shenzhenist. Koroonapandeemia ajal aga enamik reisilendudest tühistati. Madalamate terminalitasude ja riigi toetuse tõttu hakati sel perioodil kaupade liigutamiseks kasutama väiksemates linnades asuvaid lennujaamu. MyDello Shenzheni meeskonna juhi Suki Huangi sõnul on tänu sellele praegu rohkem lennujaamu suutelised rahvusvahelist kaubavedu korraldama ja transpordikorraldajatel ka enam valikuvõimalusi lennutranspordi planeerimiseks.

Kuna hiinlased saavad nüüd vabamalt liikuda ja reisida, on lisandunud uusi lennuliine. Kuigi kaubalende on samal ajal tühistatud, toob reisilennukite kaubaruumi lisandumine arvatavasti kaasa ka mõningal määral lennutranspordi hindade languse. Meretransporti mõjutas koroonaaastatel negatiivselt nii konteinerite nappus kui ka töötajate puudus, mis põhjustas viivitusi kaupade liikumises ja kergitas ka hindu. Praeguseks on meretransport taastunud ja toimib tavapäraselt. «Kui koroonapandeemia ajal lendasid transpordihinnad taevasse, siis alates eelmise aasta suvest on nii mere- kui lennutranspordi hinnad jõudnud pandeemiaeelsele tasemele või isegi veidi madalamale,» ütles Huang.