Ida-Eesti tähtsaimas alajaamas töötab 50 aastat vana seade

«Balti alajaam on renoveeritud 2005. aastal. Suur osa seadmeid pärineb sellest ajast, osad on uuemad. Balti alajaamas on kaks trafot. Üks on valmistatud 2016. aastal ja teine on aastast 1972,» ütles BNS-ile Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster. «Teise trafo vahetamegi välja sellepärast, et ta on vana ja enam mitte nii hea tervise juures.» Uus trafo peaks tema sõnul saama paika selle aasta jooksul.