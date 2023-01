Google koondab 12 000 töökohta

«Oleme otsustanud vähendada tööjõudu umbes 12 000 rolli võrra,» ütles Alphabeti peadirektor Sundar Pichai meilis töötajatele ja lisas, et koondamiste põhjuseks on «teistsugune majanduslik tegelikkus kui see, millega me täna silmitsi seisame».