Tallinn ootab linnaelanikke rahvakohtunikuks kandideerima

Harju maakohtu kohtuniku Katre Poljakova sõnul võib rahvakohtuniku ülesannete täitmine olla keeruline, aga samas väga huvitav. «Kunagi ei saa ette näha, millise kohtuasja lahendamisele sind kaasatakse ja millise tulemuseni kohtuliku uurimise tulemusel jõutakse. Samas on just rahvakohtunike roll õigusemõistmisel oluline, kuna tänu neile on tagatud ka tavainimese vaade õiguse mõistmisel,» rõhutas ta.