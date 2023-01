SEB: madalapalgalisi ameteid hakkavad täitma välismaalased

«Lõppeval nädalal avaldas statistikaamet värsked numbrid Eesti majandust ja ühiskonda kõige enam mõjutava näitaja kohta – loomulikult on selleks siinne rahvaarv. Olgu maailmaturu hetkekonjunktuur või ettevõtete äriplaan milline tahes, suures plaanis määrab Eesti majanduse võimsuse ära ikkagi töökäte ja tarbijate hulk,» märkis Nestor pressiteates.

Numbrid on tema vaates ühekorraga nii rõõmustavad kui kurvastavad. Ühelt poolt oli Eesti iive ehk sündide ja surmade vahe sügavalt miinuses: mullu sündis Eestis ainult 11 588 last, mis on alates 1919. aastast, kui sündide andmeid üleriiklikult koguma hakati, madalaim näit. Samas kasvas Eesti rahvaarv mullu aga oluliselt – lausa kaks protsenti.

«Selle tagamaa on loomulikult traagilised sündmused Ukrainas, mis sundisid inimesi sõja jalust mujale kolima. Statistikaameti andmetel lisandus Eesti rahvastikku mullu ligi 32 000 inimest, kes olid siia kolinud just Ukrainast. Kokku saabus Eestisse mullu teistest riikidest elama aga 42 000 inimest. Lisaks Ukraina sõjapõgenikele on Eesti aasta-aastalt aina atraktiivsem rändesihtkoht teistest riikidest pärit inimeste jaoks. Lisaks on siinse elujärje paranedes otsustanud paljud eestlased siia tagasi kolida riikidest, kuhu nad kunagi ise paremat elu läksid otsima,» selgitas Nestor.

Riiki tulid ukrainlased