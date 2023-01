Uusarendus kui rahalõks: vastvalminud korter võib tuua hullema kommunaalarve kui vana urgas

Lugu sai alguse sellest, kui tuttav kurtis, et tema uues, 38-ruutmeetrises uusarenduskorteris oli detsembrikuu kommunaalarve üle 200 euro. Arvel oli nii palju erinevaid pisikesi positsioone, et need ei mahtunud ühele lehele äragi. Iga positsioon oli ehk vaid euro, aga kokku tuli suur summa ning tuttav tundis end petetuna – kuidas nii, et säästumõttega uusarendusse kolides hakkab ta nüüd hoopis rohkem maksma?