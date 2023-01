​Uhiuue korteri kommunaalarve lõi omaniku pahviks

Suur oli uhiuude 38-ruutmeetrisesse korterisse kolinud inimese hämmastus, kui detsembrikuu kommunaalarve küündis tublisti üle 200 euro. Arvel oli ridu nii palju, et need ei mahtunud ühele lehele äragi. Iga summa eraldi oli tühine, mõni isegi alla euro, ent kokku tuli ootamatu summa. Mõistetav on kodaniku nördimus – eluase sai uuema vastu vahetatud just sihiga kokkuhoidlikumalt elama hakata.