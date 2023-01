Suvel valmib Tallinna kesklinnas suur büroohoone

Uus Maa ärikinnisvara maakler Aira Veelmaa tõdes, et tänavu tuleb Tallinnas uut büroopinda turule erakordselt vähe ja suur osa sellest on juba üürnikud leidnud. «Huvi uute kontoripindade vastu on endiselt olemas ja eelistatud on premium lahendused, küll aga soovivad ettevõtted kolimise idee praegu kiiremini teostada ja pikad ooteajad ei kõneta. Plaanide tegemisel soovitakse kindlustunnet hoone valmimistähtaja osas ja seda saavad pakkuda eelkõige valmimisjärgus majad. Et Maakri HUB-i valmimiseni on jäänud kõigest pool aastat, siis saame oma klientidele pakkuda kiire kolimise võimalust, mis on praegu oluliseks argumendiks uute büroode üüriotsuste tegemisel,» rääkis Veelmaa.