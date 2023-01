Ekspert: kinnisvaraturg kukkus 10 aasta tagusesse aega

«Aasta algus on tavapäraselt rahulik periood, osad pikendavad niisama pühadeaega ja paljud pered on ka koolivaheajaks Tallinnast ära sõitnud. Samas toimus kuu esimeses pooles pealinna korteritega vaid ligikaudu 200 tehingut ja on üsna raske uskuda, et kuu teine pool eelmise aasta jaanuari 710 tehingu taseme välja veaks,» kommenteeris 1Partner Kinnisvara tegevjuht Martin Vahter.