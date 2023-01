Saaremaal hakatakse katsetama nõudepõhist ühistransporti

Reisjate vähene arv

«Riigi kulud maakondlikule ühistranspordile kasvavad, aga reisijate arv kaasa ei tule. Põhjus on tihti selles, et väikestes ja hõredalt asustatud kohtades käib ühistransport harva ning sõit lähimasse keskusesse võib võrreldes autosõiduga kesta oluliselt kauem,» ütles majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

«Üle-eestiliseks ümberkorraldamiseks on vaja siiski põhjalikumat sõidunõudluse analüüsi. Oluline on, et ümberkorralduste tulemusena sõitjate sõiduvõimalused ja ühistransporditeenuse kättesaadavus hoopis ei halveneks,» lisas ta.