Omniva kasvatas mullu jõudsalt pakiautomaatide arvu

Omniva juhatuse liikme Kristi Undi sõnul on ettevõtte tegevuste fookuses pakkuda personaalsemat ning kodulähedast posti- ja pakiteenust. Selleks kohtus Omniva möödunud aastal kõigi Eesti omavalitsuste esindajatega, et vaadata ühiselt üle teenuste korraldus ning see ajakohastada, teatas Omniva.