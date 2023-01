Macron loodab rahumeelseid pensioniproteste

Macron ütles Barcelonas Prantsuse-Hispaania tippkohtumisel, et loodetavasti toimuvad meeleavaldused «liialduste, vägivalla ja hävinguta».

Prantsusmaal ülimalt ebapopulaarne reform on Macroni sõnul demokraatlikult välja pakutud ja heaks kiidetud ning eeskätt õiglane ja vastutustundlik.

Macroni valitsus tegi eelmisel nädalal teatavaks, et pensioniiga tõuseb Euroopa Liidu madalaimalt 62 eluaastalt 64-le. Tõsta on kavas ka täispensioni saamiseks vajalike tööaastate arvu.

Ametiühingud kutsusid üles massimobilisatsioonile. Tööstusteülene tööseisak, mille puhul on kõik Prantsusmaa ametiühingud ühinenud, on esimene omataoline 12 aasta jooksul – sestsaadik, kui pensioniiga tõsteti 60 eluaastalt 62-le.

«Macron tahab, et me sureksime tööl,» ütles Pariisis meelt avaldama tulnud 43-aastane sanitaartöötaja Hamidou. «Me tõuseme varavalges. Mõned mu kolleegid tõusevad hommikul kell 3. 64. aastani töötada on liig.»