Maailma turud ⟩ Aktsiad langevad majanduslanguse hirmu naasmise tõttu

Uue aasta optimism börsidel on sel nädalal saanud löögi, peamiselt USA nõrkade majandusandmete ja kasumite tõttu.

Rahulolematus on tasakaalustanud lootused, et Hiina majandus elavneb 2023. aastal jõudsalt, kuna riik eemaldub koroonaviiruse nullpoliitikast.

«Ööpäevane müügitempo on USAs sentimenti halvendanud,» märkis AJ Belli investeerimisdirektor Russ Mould vahetult enne Dow Jonesi avanemist umbes 0,7 protsendi võrra madalamal.

«USA nõrk jaemüük viitas sellele, et tarbijate vastupanuvõime võib olla ületanud murdepunkti,» ütles Mould. Ta lisas, et Microsofti plaan koondada 10 000 töökohta ja hulk nõrku kasumiaruandeid ei aidanud samuti turu meeleolule kaasa.

Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde rõhutas Davosis, et euroala majandusel läheb sel aastal palju paremini, kui algul kardeti.

Majandusuudised on viimastel nädalatel läinud palju positiivsemaks, ütles Lagarde Maailma Majandusfoorumi publikule.

Mujal langesid Uus-Meremaa dollar ja riigi aktsiaturg pärast peaminister Jacinda Arderni üllatavat teadet, et ta astub veebruaris tagasi, kuna tal ei ole enam piisavalt jõudu.

Ootused, et USA intressimäärad ei tõuse nii palju, kui enne kardetud, mõjutasid USA dollarit, kuid jeen tõusis pärast kolmapäevast langust, mille põhjustas Jaapani keskpanga otsus rahapoliitikat mitte muuta.

Mitu Föderaalreservi ametnikku on hoiatanud, et USA keskpank jätkab oma poliitika karmistamist seni, kuni inflatsioon on mitme aastakümne pikkustelt kõrgtasemetelt langenud.