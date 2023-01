BlackRocki juht: investorid on valmis Ukrainat rahaga üle ujutama

Larry Fink, kes on üks maailma mõjukamaid investoreid, ütles Davosis toimunud Ukraina-teemalisel üritusel, et tema hinnangul vajaks riik 750 miljardit dollarit ülesehitus- ja abiraha, kui sõda suhteliselt kiiresti lõppeks.

«Ma usun emotsionaalselt, et need, kes tõesti usuvad kapitalistlikku süsteemi, hakkavad Ukrainat kapitaliga üle ujutama,» lisas Fink.

«Ja ma ei räägi siinkohal filantroopiast. Seal saab olema palju filantroopiat. Ma räägin tõesti sellest, et kui me suudame Ukraina uuesti üles ehitada, võib see olla kapitalismi jõu majakaks ülejäänud maailmale,» ütles ta.

Ta ütles, et on rääkinud Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga, et väljendada oma firma huvi osaleda ülesehituses.

Finki sõnul ütles ta Zelenskõile, et kui te meid palkate, siis me ei loo uusi oligarhe, vaid me loome uue Ukraina.