Nafta hinnalagi ja järsk odavnemine pani Kremli muretsema

Aasta lõpus langesid naftahinnad aga järsult ja koos üha kasvavate sõjakuludega tähendas see, et Venemaa eelmise aasta eelarve puudujääk oli 2,3 protsenti sisemajanduse kogutoodangust. Seetõttu näevad Putin ja tema ametnikud nüüd sel aastal ees finantsriske. «Nafta allahindlust tuleb jälgida, et see ei tekitaks eelarveprobleeme. Arutage seda ja esitage oma ettepanekud,» ütles Putin eelmisel nädalal ametnikele pärast seda, kui asepeaminister Aleksander Novak tunnistas, et toornafta suured allahindlused on «oluline risk», vahendas Financial Times.